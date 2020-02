Viel Faschingstreiben zum Kehraus

Am letztes Faschingstag wird bei uns in der ganzen Heimat wieder groß gefeiert. Am Donnerstag wurde in München der Fasching auf dem Viktualienmarkt wegen des rechten Terrors in Hanau abgesagt – heute soll der „Tanz der Marktweiber“ aber wie geplant stattfinden. Beim traditionellen Höhepunkt des Münchner Faschings lassen es die Standldamen ab ca. 9:30 Uhr ordentlich krachen und tausende Münchner machen mit. Auch das offizielle Prinzenpaar wird verabschiedet. Anschließend dauert die Party bis in die Abendstunden an.

Dazu startet bei uns der größte Umzug wieder in Olching. Um 14 Uhr geht er los und dann werden wieder etwa 25.000 Karnevalisten an der Straße stehen, den Wagen und Gruppen zujubeln und auf Süßigkeiten hoffen.

Ansonsten ist ein großer Faschingsausklang in Starnberg auf dem Kirchplatz ab 13 Uhr oder im Landkreis Freising gibt es ab 14 Uhr in Nandlstadt einen größeren Umzug mit anschließender Kehrausparty in der Hopfenhalle.

Weitere Faschingsveranstaltungen findet ihr hier….