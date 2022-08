Nach zwei Jahren Corona geht es in der bayerischen Tourismus-Branche wieder bergauf. Im ersten Halbjahr sind heuer 13,6 Millionen Urlauber nach Bayern gereist – alleine im Juni waren es insgesamt rund 3,6 Millionen Urlauber. Fast so viele, wie vor der Pandemie, so das Landesamt für Statistik. Beliebtestes Ziel war Oberbayern, gefolgt von Schwaben, Mittelfranken und Niederbayern.