Viele Autos am Wochenende beschädigt

Am Wochenende hatten es die Polizisten in unserer Heimat wieder mit vielen Vandalen zu tun. In Germering haben unbekannte Täter zum Beispiel in der Nacht auf Samstag an 16 Autos dieAußenspiegel abgetreten und diese teilweise verkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Außerdem wurden an einem Pick-Up in Berg im Landkreis Starnberg alle Reifen zerstochen, in Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg wurde auf einem Auto eine Zeitung angezündet und Autos wurden auch in Dachau beschädigt. Die Polizei hofft überall auf Hinweise.