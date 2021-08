Es ist so gekommen, wie es viele befürchtet haben. Viele Tierheime im TOP FM Land sind voll und können keine Tiere mehr aufnehmen. So zum Beispiel das Tierheim in Ebersberg. Viele Menschen hatten sich während der Lockdowns vor allem Hunde angeschafft. Jetzt sind die Tiere für die Urlaubspläne ein Problem und werden einfach wieder weggegeben.