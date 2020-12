Alte Handys für Bienen – Der Bund Naturschutz in Vierkirchen im Landkreis Dachau sammelt aktuell alte Smartphones, Handys oder Tablets. Pro Gerät werden dann durchschnittlich 1,50 Euro an den Insektenschutzfonds des Bund Naturschutzes gespendet – bisher sind rund 250 kaputte Handys abgegeben werden. Wer auch noch ein Gerät zuhause hat, kann das bis zum 20. Dezember in der Metzgerei Grieser oder dem Edeka Walla in eine Sammelbox werfen.