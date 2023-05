Vogelarten kennenlernen mit dem LBV

Welcher Vogel hat einen blauen Kopf? Welcher schläft im Fliegen und was essen sie eigentlich am liebsten? Der Landesbund für Vogel und Naturschutz hier am Wörthsee bietet diesen Samstag eine Familienaktion zur besseren Vogelerkennung an. Hier lernen vor allem die Kinder spielerisch, wie sie zwölf unserer häufigsten Gartenvögel anhand ihrer typischen Merkmale erkennen können. Start ist am Samstag, 6. Mai, von 14.00 bis 15.30 Uhr in Wörthsee am LBV-Umweltgarten. Den Treffpunkt gibt es bei der Anmeldung unter: umweltbildung.starnberg@lbv.de – Es kostet zwölf Euro pro Familie (zehn Euro für LBV-Mitglieder)