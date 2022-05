Vogelfreundliche Gärten gesucht!

In welchen Gärten fühlen sich heimische Vögel besonders wohl? Der Landesbund für Vogelschutz und das Bayerische Artenschutzzentrum sind derzeit auf der Suche nach vogelfreundlichen Gärten. Also welche mit “Wilden Ecken” und Vielfalt statt Stein und Beton. Auch hier in Ebersberg gibt es dazu nun eine Art Wettbewerb. Wer seinen Garten besonders „vogelfreundlich” gestaltet, sollen mit einer Plakette ausgezeichnet werden – die wird ganze 1000 Mal verliehen. Anmelden könnt ihr Euch hier. Dort findet ihr außerdem noch ein paar Tipps und Tricks für einen vogelfreundlichen Garten.