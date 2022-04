Vogelstimmen-Hotline vom Bund Naturschutz wieder online

Wer sich vom lärmenden Mittleren Ring in den Englischen Garten zurückzieht, der hat schon seit einigen Wochen auch hier keine Ruhe mehr. Überall zwitschern nämlich Vögel. Aber wer genau ruft da? Dazu hat der Bund Naturschutz wieder seine Vogelstimmen-Hotline gestartet. Wer wissen will, welcher Singvogel da lautstark sein Revier markiert, der kann den Gesang aufnehmen und per Whatsapp an den Bund Naturschutz unter der 0160 / 44 2 44 50 schicken. Der “Vogelphilipp” genannte Ornithologe Philipp Herrmann beantwortet dann persönlich die Nachrichten.