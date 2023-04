Volkfeste in Oberbayern: Alle Termine

Die Volksfestzeit in Oberbayern geht los. Den Auftakt macht das Volksfest in Neufahrn im Landkreis Freising, dicht gefolgt vom Volksfest in Puchheim. Hier ist die große Übersicht, mit allen Volksfesten im Jahr 2023 in Oberbayern.

April

12.04.-16.04.2023

Volksfest Neufahrn im Landkreis Freising

14.04.-23.04.2023

Puchheimer Volksfest „Auftakt 2023“

14.04.-16.04.2023

Frühjahrsdult in Neuburg a.d. Donau

21.04.-01.05.2023

Volksfest Garching a.d. Alz

21.04.-07.05.2023

Münchner Frühlingsfest

26.04.-30.04.2023

Donaumoos Volksfest in Karlshud

27.04.-01.05.2023

Volksfest Gmund am Tegernsee

28.04.-07.05.2023

Volksfest Fürstenfeldbruck

29.04.-07.05.2023

Auer Maidult in München

Mai

04.05.-08.05.2023

Volksfest Schrobenhausen

05.05.-10.05.2023

Moosburger Fühlingsfest

10.05.-15.05.2023

Ismaninger Volksfest

10.05.-14.05.2023

Hallberger Wiesn im Landkreis Freising

12.05.-21.05.2023

Frühlingsfest Großkarolinenfeld

12.05.-21.05.2023

Frühlingsfest Erding

12.05.-21.05.2023

Truderinger Festwoche

12.05.-21.05.2023

Volksfest Markt Indersdorf

12.05.-21.05.2023

Traunsteiner Frühlingsfest

12.05.-21.05.2023

Burghauser Mai-Wies’n

12.05.-21.05.2023

Volksfest Mammendorf

12.05.-23.05.2023

Grandauer Volksfest in Grafing

17.05.-21.05.2022

Uffinger Festtage

17.05.-29.05.2023

Wasserburger Frühlingsfest

18.05.-21.05.2023

Volksfest Rudelzhausen

18.05.-29.05.2023

Weilheimer Volksfest

25.05.-04.06.2023

Lohhofer Volksfest

26.05.-04.06.2023

Pfingstvolksfest Bad Aibling

26.05.-04.06.2023

Pfingstvolksfest Ingolstadt

Juni

02.06.-11.06.2023

Volksfest Olching

02.06.-11.06.2023

Volksfest Trostberg

02.06.-11.06.2023

Altöttinger Hofdult

09.06.-18.06.2023

Haushamer Volksfest

15.06.-20.06.2023

Volksfest Vaterstetten

16.06.-18.06. und 22.06.-25.06.2023

Landsberger Wies’n

23.06.-27.06.2023

Bürgerfest Unterföhring

30.06.-09.07.2023

Karlsfelder Siedler- und Seefest

Juli

07.07.-16.07.2023

Unterhachinger Bürgerfest

07.07.-17.07.2023

Volksfest Waldkraiburg

14.07.-23.07.2023

Maisacher Festwoche

20.07.-24.07.2023

Aschauer Sommerfest

28.07.-06.08.2023

Geretsrieder Sommerfest

29.07.-06.08.2023

Jakobidult München

29.07.-06.08.2023

Garmischer Festwoche

August

10.08.-20.08.2023

Volksfest Dorfen

11.08.-21.08.2023

Hallertauer Volksfest in Wolznach

12.08.-21.08.2023

Dachauer Volksfest

25.08.-03.09.2023

Erdinger Herbstfest

25.08.-04.09.2023

Traditionsvolksfest Mühldorf

26.08.-10.09.2023

Herbstfest Rosenheim

31.08.-03.09.2023

Aubinger Herbstfest

September

01.09.-10.09.2023

Volksfest Freising

01.09.-10.09.2023

Beilngrieser Volksfest

08.09.-17.09.2023

Volksfest Moosburg

08.09.-18.09.2023

Herbstfest Reichenhall

16.09.-03.10.2023

Oktoberfest München

22.09.-03.10.2023

Schanzer Herbstfest in Ingolstadt

29.09.-08.10.2023

Haager Herbstfest