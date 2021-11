Jedes Jahr bilden sich Millionen von Deutschen an einer Volkshochschule weiter. Und in Bayern haben viele Schulen ihr Angebot nun deutlich ausgeweitet. Denn ab sofort bieten sie ihre Online-Kurse für alle Menschen in Bayern an. So können zum Beispiel jetzt auch Menschen aus Franken an den Onlinekursen der VHS hier in Freising teilnehmen. Und seit Corona gibt es bayernweite Tausende Kurse, die nur noch online stattfinden. Hier geht’s zur Plattform für das VHS-Angebot.