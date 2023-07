Ein schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen im Landkreis Dachau hat am frühen Morgen für Behinderungen gesorgt. Eine 22-Jährige hatte im Regen die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in einen Graben gestürzt. Andere Autofahrer haben Fahrzeugteile überfahren. Die A8 war in Richtung Stuttgart für eine halbe Stunde komplett gesperrt. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.