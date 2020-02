Die Münchner Polizei warnt in unserer Region vor einer neuen Betrugsmasche. Die läuft so ab. Jemand klingelt an der Tür und versucht zum Beispiel als Handwerker in die Wohnung zu kommen. Paar Minuten später klingelt es nochmal. Dann steht ein falscher Polizist vor der Tür, der auch in die Wohnung will. Er behauptet nämlich, dass er den Betrüger festnehmen will.