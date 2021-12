Vorverkauf für den Stockwerk-Sommer Gröbenzell hat begonnen

Weihnachten steht vor der Tür, aber hier in Gröbenzell ist man schon voll im Sommerfieber. Denn es wird bereits fleißig geplant für den Stockwerk-Sommer 2022. Jetzt hat der Vorverkauf begonnen. Die Veranstalter setzen darauf, dass die Konzerte da auch wie geplant stattfinden können, denn im kommenden Jahr geben sich die Stars die Klinke in die Hand: Die Spider Murphy Gang, Konstantin Wecker, Howard Carpendale und Vicky Leandros sind nur ein paar der großen Namen, die an insgesamt vier Wochenenden im Juli und August zur großen Party einladen. Tickets gibts ab sofort hier zu kaufen.