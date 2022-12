Wärmestuben Neubiberg

Die Gemeinde hier in Neubiberg will Menschen helfen, die besonders stark von den gestiegenen Energiekosten betroffen sind. Viele müssen sparen, unter anderem, indem sie die Heizung abdrehen. Für alle, bei denen es im Winter zu Hause deshalb zu ungemütlich wird, steht jetzt die Gemeindebibliothek und auch das Seniorenzentrum offen. In den sogenannten Wärmestuben kann man sich im Warmen aufhalten, eine Zeitung durchblättern und bekommt für 50 Cent sogar noch einen Kaffee.

Öffnungszeiten:

Dienstag, Donnerstag und Freitag: 11 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

Mittwoch: 11 bis 13 und 14 bis 16 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr