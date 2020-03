Wahlveranstaltung für die Jugend in Dießen

Maues Nachtleben, kaum Freizeitangebote, kaum Austausch zwischen den Generationen. Den Politikern hier in Dießen wird einiges vorgeworfen was die Jugendarbeit angeht. Deshalb gibt es am Samstag im Dießener Jugendtreff eine Veranstaltung für Jugendliche. Dort werden alle sieben Bürgermeisterkandidaten Rede und Antwort stehen, wie ihr Engagement im Bereich „Jugendpolitik“ aussieht. Die Veranstalter hoffen vor allem auf viele junge Teilnehmer, denn können ihre Wünsche und Vorschläge so direkt mit einbringen. Los geht es am Samstag um 18 Uhr im Dießener Jugendtreff – der Eintritt ist frei.