Waldfeste am Tegernsee

Dirndl an, Lederhosn an, und auf geht’s zum Waldfest am Tegernsee! Was für die Münchner das Oktoberfest ist, sind für die Tegernseer Region die Waldfeste – nämlich die ideale Mischung aus Tradition und Party. Feiern, tanzen, ratschen bei Blasmusik, Partyband oder DJ-Sound und das mitten im Wald. Dazu werden leckere bayerische Schmankerl serviert. Kein Wunder, dass die Feste l schon lange nicht mehr nur die Einheimischen anlocken, sondern Menschen aus ganz Oberbayern und darüber hinaus. Und hier gibt es unsere große Übersicht, wann die besten Waldfeste rund um den Tegernsee in diesem Jahr stattfinden.

Juni 2022

10.06.22 – 11.06.22

Waldfest des FC Real Kreuth

Fr, 10.06.22 um 17:00 Uhr

Sa, 11.06.22 um 15:00 Uhr

Eintritt: 1,00 Euro

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 17./18.6.2022 ab 15 Uhr

Veranstaltungsort:

Waldfestplatz am Leonhardstoana Hof

Raineralmweg 18

83708 Kreuth

19.06.22

Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee

Beginn um 10:00 Uhr

Verschiebetermin bei ungünstiger Witterung.: 10.07.2022

Veranstaltungsort:

Gebirgsschützenhütte

Valepper Str. 57

83700 Rottach-Egern

24.06.22 – 25.06.22

Waldfest des Skiclubs Bad Wiessee

Fr, 24.06.22 um 17:00 Uhr

Sa, 25.06.22 um 15:00 Uhr

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 01./02.07.2022

Veranstaltungsort:

Kurpark Abwinkl

Hubertusstr.

83707 Bad Wiessee

26.06.22

Trachten-Waldfest der Hirschbergler

So, 26.06.22 um 10:00 Uhr

Eintritt: 1,00 Euro

Verschiebetermin bei ungünstiger Witterung: 03.07.2022

Veranstaltungsort:

bei der Hirschbergler Trachtenhütte an der Wallbergstraße:

Trachtenverein D´Hirschbergler

Wallbergstraße 4

83708 Kreuth

Juli 2022

08.07.22 – 10.07.22

Waldfest des Skiclubs Kreuth

Fr, 08.07.22 um 17:00 Uhr

Sa, 09.07.22 um 13:00 Uhr

So, 10.07.22 um 11:00 Uhr

Eintritt: 1,00 Euro

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung:15./16./17.07.2021

Veranstaltungsort:

Waldfestplatz am Leonhardstoana Hof

Raineralmweg 18

83708 Kreuth

15.07.22 – 17.07.22

Waldfest der Tegernseer Vereine

Fr, 15.07.22 um 17:00 Uhr

Sa, 16.07.22 um 15:00 Uhr

So, 17.07.22 um 15:00 Uhr

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 22./23./24.07.2022

Veranstaltungsort:

Schmetterlingsgarten

Schlossplatz 1

83684 Tegernsee

15.07.22 – 16.07.22

Waldfest des TSV Bad Wiessee

Fr, 15.07.22 um 17:00 Uhr

Sa, 16.07.22 um 15:00 Uhr

Eintritt: 2,00 Euro

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 22./23.07.2022

Veranstaltungsort:

Kurpark Abwinkl

Hubertusstr.

83707 Bad Wiessee

24.07.22

Trachten-Waldfest der Leonhardstoana

So, 24.07.22 um 10:00 Uhr

Eintritt: 1,00 Euro

Verschiebetermin bei ungünstiger Witterung: 31.07.2022

Veranstaltungsort:

Waldfestplatz am Leonhardstoana Hof

Raineralmweg 18

83708 Kreuth

29.07.22 – 30.07.22

Waldfest des Skiclub Rottach-Egern

Fr, 29.07.22 um 17:00 Uhr

Sa, 30.07.22 um 15:00 Uhr

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 31.07., 05./06.08.2022

Veranstaltungsort:

Waldfestplatz Lori-Feichta

Valepper Str. 57

83700 Rottach-Egern

August 2022

07.08.22

Trachtenwaldfest der Wallberger

So, 07.08.22 um 10:00 Uhr

Eintritt: 2,00 Euro

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 14./15.08.2022

Veranstaltungsort:

Waldfestplatz Lori-Feichta

Valepper Str. 57

83700 Rottach-Egern

07.08.22

Waldfest des Trachtenvereins Bad Wiessee

So, 07.08.22 um 10:00 Uhr

Eintritt: 2,00 Euro

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung 13./14.08

Veranstaltungsort:

Kurpark Abwinkl

Hubertusstr.

83707 Bad Wiessee

11.08.22 – 13.08.22

Waldfest des Skiclubs Ostin

Do. 19:00 bis 01:00 Uhr

Fr. 17:00 bis 03:00 Uhr

Sa. 15:00 bis 03:00 Uhr.

Kein Eintrittspreis genannt

Verschiebetermine bei ungünstiger Witterung: 14./15.08.2022

Veranstaltungsort:

Skigebiet Oedberg

Angerlweber 3

83703 Gmund