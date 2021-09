Wangen: Anti-Wildschwein-Zaun endlich genehmigt

Die Sportler vom SV Wangen haben schon gebangt und immer wieder an den Waldrand geschielt. Denn die Bilder vom letzten Herbst sind ihnen noch im Kopf. Der komplette Fußballplatz umgegraben – von Wildschweinen. Deswegen wollten die Wangener einen Zaun und bekamen erst mal viel Papierkram. Aber jetzt gab es eine unbürokratische Lösung. Die Stadt Starnberg hat 10.000 Euro zugesichert. Die restlichen 5.000 für den Zaun hat sich der Verein von der Dorfgemeinschaft Wangen geliehen und den Zaun bei einer Firma in Germering in Auftrag gegeben. Wann der aber aufgestellt wird, ist wegen der ausgebuchten Handwerker noch ungewiss. Bis dahin wollen sich die Sportler mit einem Elektrozaun behelfen.