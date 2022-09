Wann ist’s ruhig auf der Wiesn?

Die Wiesn in München lockt nicht nur feierwütige, junge Menschen jedes Jahr zu Tausenden an, sondern auch Familien mit Kindern und ältere Leute. Und damit, die auch voll auf ihre Kosten kommen und das Oktoberfest vielleicht ein bisschen ruhiger genießen können, gibts jedes Jahr ein paar Zeiten, wo der Trubel rund um die Bierzelte und Fahrgeschäfte nicht ganz so extrem ist.

Vor allem Familien mit Kindern wird empfohlen, die Wiesn Mittags oder Nachmittags unter der Woche zu besuchen. Dann ist noch nicht ganz so viel los und man kommt auch mit Kinderwagen entspannter über die Theresienwiese. Auch ein wichtiger Hinweis für Familien mit kleinen Kindern: Zum Wickeln oder Stillen kann man sich in einen Raum der Festleitung im Servicezentrum der Theresienwiese zurückziehen. Den findet ihr hinter dem Schottenhamel-Zelt.