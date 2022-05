Wann machen die Freibäder in Oberbayern auf?

Am 1. Mai hat offiziell die Freibadsaison gestartet. Aber welches Bad macht bei dem Wetter überhaupt auf? Wir haben mit den Badebetreiberin Oberbayern gesprochen. Hier haben für Euch zusammengestellt, wann die Freibäder in eurer Nähe dieses Jahr in die Saison starten.

Landkreis Dachau

Familienbad Dachau: voraussichtlich im Laufe des Mai, genaueres noch nicht bekannt

Freibad Ainhofen: voraussichtlich ab 6. Mai

Naturbad Vierkirchen: 14. Mai

Landkreis Ebersberg

Grafing: 7. Mai

Strandbad Klostersee Ebersberg: voraussichtlich ab Mitte Mai

Landkreis Erding

Erding: 14. Mai

Dorfen: 1. Mai

Waldbad in Taufkirchen/Vils: 30. April

Landkreis Freising

Freising: 14. Mai

Moosburg: voraussichtlich im Laufe des Mai, genaueres noch nicht bekannt

Gammelsdorf: voraussichtlich im Laufe des Mai, genaueres noch nicht bekannt

Rudelzhausen: geschlossen wegen Renovierung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Mammendorf: 30. April

AmperOase Fürstenfeldbruck: voraussichtlich ab 14. Mai

Germering: 14. Mai

Maisach 14. Mai

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Kainzenbad: noch nicht bekannt

Alpenschwimmbad Oberau: voraussichtlich ab Mitte Mai, genaueres noch nicht bekannt

Zugspitzbad Grainau: 30. Mai

Farchant: voraussichtlich ab Juni, genaueres noch nicht bekannt

Landkreis Landsberg

InselBad Landsberg: 1. Mai

Prittriching: voraussichtlich ab 8. Mai

Naturerlebnisbad Egling an der Paar: noch nicht bekannt

Lechtalbad Kaufering: 8. Mai

Sommerbad Thaining: 8. Mai

Sommerbad Greifenberg: 8. Mai

Dießen Strandbad Sankt Alban: Saison schon eröffnet

Strandbad Utting: Badestelle, kein Freibad; durchgehend geöffnet

Landkreis Miesbach

Miesbach: noch nicht bekannt

Kreuth: voraussichtlich ab 26. Mai

Rottach-Egern: 14. Mai

Bayrischzell: 26. Mai

Wörnsmühl: noch nicht bekannt

Stadt München

Schyrenbad: 2. Mai

Dantebad: 14. Mai

Ungererbad: 14. Mai

Prinzregentenbad: 14. Mai

Freibad West: 14. Mai

Michaeli Bad: 14. Mai

Bad Georgenschwaige: 14. Mai

Maria Einsiedel: 14. Mai

Landkreis München

Haar: voraussichtlich ab 15. Mai

Unterhaching: 15. Mai

Naturbad Furth (Oberhaching): 14. Mai

Landkreis Starnberg

Gauting: 20. Mai

Südbad Tutzing (Strandbad): 1. Mai

Strandbad Feldafing: 1. Mai

Seebad Starnberg: 1. Mai

Landkreis Weilheim-Schongau

Altenstadt: voraussichtlich ab Ende Mai

Peißenberg: 13. Mai

Wellenfreibad Peiting: 2022 geschlossen

Schongau: 1. Mai

Landkreis Wolfratshausen-Bad Tölz

Lenggries: voraussichtlich ab 20. Mai

Eichmühle: voraussichtlich im Laufe des Mai, genaueres noch nicht bekannt

Bichl: bereits geöffnet

Ohlstadt: voraussichtlich ab Ende Mai, genaueres noch nicht bekannt

Alpenwarmbad Benediktbeuern: 7. Mai