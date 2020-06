Wann macht welches Kino auf?

Ab dem 15. Juni dürfen die Kinos in Bayern wieder öffnen. Aber nur unter strengen Auflagen und mit maximal 50 Personen in einem Saal. Vor allem größere Kinos machen noch nicht auf, weil sie entweder die Hygiene-Konzepte nicht so schnell umsetzen können, oder der Betrieb sich für sie bei diesen Vorgaben nicht lohnt. Zudem haben alle das Problem: Es gibt kaum Filme! Denn die Filmverleihe haben die Starts der großen Filme auf Herbst/Winter verlegt. Ob das Kino in Eurer Nähe aufmacht und wenn ja wann, erfahrt Ihr hier: