Wann öffnet welches Freibad? Die große Übersicht

Ab dem 08. Juni dürfen die Freibäder in unserer Heimat öffnen. Doch nicht alle mach auch an diesem Datum gleich auf. Hier erfahrt Ihr, wann Ihr wieder in Euer Freibad gehen könnt. WICHTIG: Die Freibäder setzten die Coronamaßnahmen unterschiedlich durch. Manche haben einen Schichtbetrieb, so dass ihr nur in einem gewissen Zeitfenster kommen könnt. Bei anderen müsst Ihr vorab Online-Tickets kaufen. Informiert Euch daher immer noch mal bei dem jeweiligen Freibad, wie genau die Regeln ausschauen.