Warnstreiks an Oberbayrischen Kliniken

Die Ärzte der kommunalen Kliniken wollen mehr Geld. Deshalb wird morgen in vielen Krankenhäusern gestreikt. Nur noch Notfälle können dann behandelt werden. Der Marburger Bund Bayern fordert in den Verhandlungen 2,5 Prozent mehr Gehalt. Auf TOP FM Anfrage wurde mitgeteilt, dass unter anderem die Häuser in Agatharied, Bad Reoichenhall, Erding, FFB, Garmisch, Ingolstadt, Alötting, Freising, Landsberg, Ebersberg, Wolfratshausen, München Klinik, Starnberg, Straubing, Kliniken Südostbayern (Traunstein, Berchtesgadener Land), Vogtareuth und Weilheim. In den anderen kommunalen Häusern wird es zu kleineren Streikaktionen kommen.