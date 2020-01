Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Bei uns sind aktuell wieder Betrüger aktiv, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Im Stadtgebiet und im Landkreis München hat die Polizei seit gestern knapp 60 Meldungen bekommen. Weitere Anrufe mit der gleichen Masche soll es zudem heute auch in Moosburg im Landkreis Freising gegeben haben. Die Betrüger geben bei den Anrufen an, dass Einbrecher oder Osteuropäische Banden unterwegs seien, die es auf die Angerufenen abgesehen hätten. Dabei wollen die falschen Polizisten rausbekommen, wie so die Vermögensverhältnisse sind. Die Polizei rät, einfach aufzulegen und die echte Polizei zu verständigen.