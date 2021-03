Lang waren die Litfaßsäulen in Wartenberg kahl – Veranstaltungen gab es ja auch nicht für die es Plakate brauchte. Jetzt haben sich aber zahlreiche kleine Künstler aus der Marie-Pettenbeck-Schule, dem Kinderhort oder dem Haus für Kinder zusammengetan. Sie haben rund 80 Bilder gemalt, die jetzt an den Litfaßsäulen unter anderem am Marktplatz kleben. So kommt ein wenig Farbe in den anstehenden Frühling und den immer noch währenden Lockdown.