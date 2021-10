Wartenberg: Trauungen auch auf dem Nikolaiberg

Dass es idyllisch ist hier oben auf dem Nikolaiberg in Wartenberg, das hat schon der Kultursommer im August gezeigt. „Der schönste Platz in Wartenberg“, hieß es da auf den Plakaten. Das lädt doch eigentlich zum Heiraten ein, haben sich die Bürgermeister hier gedacht. Das geht aber gar nicht so einfach, denn natürlich braucht es in Deutschland eine entsprechende Genehmigung, dass an einem Ort getraut werden darf. Die Gemeinschaftsversammlung hat sich aber dafür ausgesprochen und damit darf künftig auch auf dem Nikolaiberg „Ja“ gesagt werdend.