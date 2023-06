Ob bei der Sonnenwendfeier oder mit Volksmusik den Abend ausklingen lassen. Hier in Erding am Nikolaiberg wird dieser Sommer wieder zum Kultursommer. Ein buntes Potpourri an Bühnenkünstlern sorgt an 8 Wochenenden für ein unvergessliches Abendprogramm beim Wartenberger Kultursommer. Der Vorverkauf für alle Konzerte läuft bereits – Wann die stattfinden und wo ihr die Tickets bekommt, findet ihr alles hier.