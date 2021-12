Was bewegt die Jugendlichen in Olching?

Gerade die Jugendlichen kommen in der Pandemie leider oft zu kurz. Hier in Olching nimmt sich deshalb der Bürgermeister Andreas Magg zusammen mit seiner Jugendreferentin eine Stunde Zeit für die Fragen der Jugend. Coronabedingt findet das natürlich online statt, aber auch dort können die jungen Olchinger alle Fragen stellen, die sie Bürgermeister und Jugendreferentin schon immer einmal fragen wollen. Gesucht werden natürlich auch alle Themen, die die Jugendlichen bewegen, natürlich auch die aktuelle Corona-Situation. Die digitale Sprechstunde findet heute von 17 bis 18 Uhr statt. Anmelden geht per Mail an oeffentlichkeitsarbeit@olching.de.