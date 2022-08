Was darf ich im Stau?

Urlaubszeit ist leider auch jedes Jahr wieder Stauzeit. Die Autobahnen sind so voll wie sonst nie und manchmal steht man gefühlte Ewigkeiten, bevor es endlich weitergeht. Viele vertreten sich in der Zeit dann ein bisschen die Beine oder gehen aufs Klo hinter der Leitplanke. Aber darf man das überhaupt?

Offiziell nicht. Einerseits ist Wildpinkeln in Deutschland generell verboten, andererseits darf man auch nicht die Autobahn betreten. Ganz korrekt ist also nur, wer in seinem Auto sitzen bleibt. Aussteigen ist nämlich nur in Ausnahmesituationen erlaubt. Harndrang gehört da leider nicht dazu. In wirklich langen Staus drücken die meisten Polizisten aber eigentlich immer ein Auge zu.

Auch mal schnell aufs Handy schauen, ist kritisch. Das dürft ihr zwar im Stau benutzen, aber nicht so lange der Motor noch läuft. Ist der Motor aus, könnt ihr ohne Probleme Chatten und Telefonieren. Wer sich daran nicht hält und erwischt wird, der kann mit einem Bußgeld von 100 bis 200 Euro, Punkten in Flensburg und sogar einem Fahrverbot bestraft werden.

Rechts überholen ist im Stau zwar erlaubt, aber nur wenn das Auto auf der linken Spur steht, oder langsamer als 60 km/h fährt. Wenn der Verkehr wirklich steht, darf man mit maximal 20 km/h überholen. Rückwärts fahren oder wenden ist auf der Autobahn immer verboten.

Auch der Standstreifen ist tabu. Wer darauf am Stau vorbeifährt oder schneller zur nächsten Ausfahrt kommen will, riskiert 75 Euro Bußgeld und einen Punkt.