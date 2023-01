Was ihr gegen Pollen zu Hause tun könnt

Auch wenn es erst Januar ist – eine laufende Nase muss nicht unbedingt eine Erkältung sein! Das könnte schon Heuschnupfen sein! Die Saison startet immer früher und dauert auch immer länger. Es gibt aber ein paar Tricks, wie man den Heuschnupfen zumindest zu Hause ein bisschen lindern kann!

Pollen draußen lassen

Die Klamotten, mit denen ihr draußen unterwegs wart, nicht mit ins Schlafzimmer nehmen und am Besten gleich nach dem Heimkommen wechseln, damit nicht zu viel Pollenstaub in der Wohnung verteilt wird.

Kleidung drinnen trocknen

Wer Kleidung gerne im Garten oder auf dem Balkon aufhängt, der trägt natürlich auch viele Pollen mit ins Haus.

Alle Pollensammler im Haushalt vermeiden

Je weniger Stoff und Textilien zu Hause, desto besser! In Teppichen und Co. bleiben viel Staub und Pollen hängen, die dann wieder in die Luft strömen. Zimmerpflanzen nicht ins Schlafzimmer stellen.

Frisch ins Bett gehen

Wenn ihr abends duscht, nehmt ihr die Pollen aus den Haaren und von der Haut nicht mit ins Bett und habt eine ruhigere Nacht.

Richtig Lüften

Auch beim Lüften gibt es Tageszeiten, an denen weniger Pollen fliegen. In der Stadt die Fenster zwischen 6:00 Uhr und 8:00 Uhr morgens öffnen, auf dem Land eher zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr abends. Auch ein Windfang oder Pollenschutzgitter vor den Fenstern und Türen können helfen, damit die Pollen draußen bleiben.

Pollen im eigenen Garten vermeiden

Birken, Erlen, Pappeln und Weiden nicht im eigenen Garten anpflanzen, dagegen reagieren viele Menschen allergisch.