Was ist dieses Chat GPT?

Nie wieder Hausaufgaben selbst machen müssen, eine Bewerbung schreiben oder eine Antwort auf so gut wie jede Frage bekommen … das ist jetzt möglich, und zwar durch die künstliche Intelligenz (KI) Chat GPT. Dieser Chatbot wurde von dem Unternehmen Open AI selbst kreiert, kann mithilfe von KI menschliche Sprache verstehen und Texte generieren, wie von Menschen geschrieben. „GPT“ steht für „Generative pre-trained Transformer“. Das System wurde mit Millionen von Texten – auch aus Social Media, Zeitungen und Büchern – gefüttert und kann anhand dieser Daten eigenständige Texte erstellen.

Wie funktioniert es?

Anhand der Daten erkennt Chat GPT durch maschinelles Lernen, wie Menschen kommunizieren und schreiben. Dabei wird sie allerdings überwacht, damit sie zum Beispiel keine rassistischen Inhalte weiterverbreitet.

Letztendlich stellt ihr Chat GPT eine Frage oder eine Aufgabe und sie antwortet euch Sekunden später mit einer Antwort. Dabei formuliert die KI die Texte allerdings selbst! Also kein “Copy and Paste” von anderen Texten.

So kann die KI aus wenigen Stichworten ein Referat, einen Aufsatz, Bewerbungen und vieles mehr schreiben. Und durch die Interaktion mit uns als Usern lernt die KI immer weiter dazu.

Wer steckt hinter Open AI?

Open AI wurde 2015 unter anderem von Tesla-Chef Elon Musk und Sam Altman gegründet. Letzterer ist heute Geschäftsführer von Open AI.

Ist Chat GPT gratis?

Ja, Chat GPT können wir kostenlos benutzen – zumindest noch! Open AI plant wohl bereits eine kostenpflichtige Version von Chat GPT. Die Premiumversion „Chat GPT Professional” soll wohl 42 US-Dollar pro Monat kosten, berichtet The Verge – das sind umgerechnet ca. 39 Euro. Die Gratisversion soll damit aber nicht ersetzt werden.

Wohin entwickelt sich die KI?

Das kann man noch nicht einschätzen. Der Microsoft-Konzern zumindest scheint von der Software überzeugt. Er ist mit einer Milliarde Dollar bei OpenAI eingestiegen und will weitere Milliarden investieren. Microsoft will Chat GPT wohl in seine Suchmaschine Bing integrieren, um besser mit Google konkurrieren zu können.

Könnte Chat GPT Google wirklich ersetzen?

Fragen wir die KI doch mal selbst:

“Chat GPT ist ein fortschrittliches KI-Modell, das menschenähnliche Konversationen führen kann. Es ist in der Lage, präzise und schnelle Antworten auf Fragen zu liefern und kann so Googles Suchfunktion ersetzen. Chat GPT ist personalisiert, benutzerfreundlich und kann mühelos in verschiedene Anwendungen integriert werden. Es ist ein starkes Argument für die zukünftige Verwendung von KI in allen Bereichen des täglichen Lebens.”

Wie gut ist Chat GPT?

Die KI spart einem in jedem Fall Zeit! Chat GPT kann in kürzester Zeit Aufsätze, perfekte Briefe oder Programmier-Code schreiben. Er hat eine Antwort auf so gut wie jede Frage und Forschende sind sich sicher: Sprachmodelle wie Chat GPT werden unser Leben verändern. ABER hinter der KI stecken auch Risiken.

In einem Projekt zusammen mit der TU Darmstadt hat das Forschungsprojekt „Leap in Time Lab“ nun über sieben Wochen Tausende von Anfragen ohne persönliche Daten an das System gestellt, um Schwachstellen zu finden. Das Ergebnis: Das System ist manipulierbar! Außerdem kann es auch sein, dass Chat GPT einfach lügt oder bei sehr speziellen Themen Informationen erfindet. Und dazu lassen sich sogar betrügerische E-Mails generieren – inklusive Tipps für Trickbetrüger beim Enkeltrick. Zum Beispiel kann Chat GPT auch eine Anleitung für einen Wohnungseinbruch liefern. Der Tipp: Falls man auf Bewohner treffe, könne man auch Waffen oder physische Gewalt einsetzen. Bedenken gibt’s auch in Sachen Datensicherheit und dem Datenschutz.

Wie Schulen und Universitäten mit Chat GPT umgehen wollen:

Chat GPT hat mittlerweile sogar schon einen Master-Abschluss! An der Wharton Business School der Universität Pennsylvania hat die KI den Master in Betriebswirtschaftslehre mit der Note “B” absolviert – das entspricht bei uns in Deutschland einer 2. Und zuletzt hat Chat GPT sogar eine Juraprüfung an der Universität von Minnesota mit der Note 3+ bestanden.

Manche Lehrer und Professoren befürchten, dass Schüler und Studenten künftig ihre Hausarbeiten und Referate nicht mehr selbst schreiben, sondern dazu KI benutzen.

Schulen und Hochschulen stehen damit aber nun vor einer neuen Herausforderung: Da Chat GPT noch relativ neu ist, gibt es keine zuverlässige Methode, die künstlich erstellten Texte sicher zu erkennen. Einige Schulen in New York City in den USA verbieten die KI bereits. Dort wurde der Zugang zur Webseite an Schulcomputern gesperrt. Unter anderem in Deutschland wollen Schulen ihren Schülern beibringen, mit KI zu arbeiten, anstatt sie zu verbieten. Der Deutsche Lehrerverband etwa sieht die KI auch als Chance für das Erlernen von Quellenkritik.