Was sagt deine Lieblingseissorte über deinen Charakter aus?

Und jetzt ’ne leckere Kugel Eis auf die Hand. Gehört zum Frühling und Sommer einfach dazu. Inzwischen ja auch wirklich in allen Geschmacksrichtungen, die man sich vorstellen kann. Von den Klassikern Schoko, Erdbeere, Vanille bis hin zu Ausgefallenem wie Cookies, Schlumpfeis oder Kinderriegel. Jeder hat seine Lieblingssorte, und die verrät mehr über uns, als man denkt.

Das sagt die Lieblingseissorte über unseren Charakter:

Vanille:

Der absolute Klassiker. Vielleicht gelten Vanille-Liebhaber deshalb auf den ersten Blick auch eher als Langweiler. Stimmen tut das nicht. Ihr seid meistens liebevolle, empathische und tolerante Menschen. Große Abenteuer und Experimente vermeidet ihr aber lieber. Auch Chaos und Schnickschnack sind nicht eure besten Freunde. Bodenständig trifft da schon eher zu. Andere schätzen an euch vor allem eure Loyalität und zärtliche Art.

Schoko:

Schokofans sind vor allem als Optimisten bekannt. Auch deshalb seid ihr bei euren Mitmenschen sehr beliebt. Ihr versprüht einfach Lebensfreude und gute Laune. Schoki geht immer!

Erdbeere:

Wer Erdbeereis seine Lieblingssorte nennt, der ist genau wie das Eis selbst. Fruchtig und frisch. Ihr strahlt viel Freude aus und könnt euch für alles begeistern. Gleichzeitig seid ihr aber auch temperamentvoll und impulsiv. Alleine sein fällt euch eher schwer. Ihr mischt euch gerne unter die Leute und genießt das Leben in vollen Zügen.

Stracciatella:

Lieber Schoko, oder doch Vanille? Wer sich nicht entscheiden kann, der nimmt halt Stracciatella. Und auch im Leben fällt es euch schwer euch zu entscheiden und ihr wollt euch nicht so schnell festlegen. Ihr seid echte Freigeister und braucht viel Abwechslung.

Kirsche:

Ihr seid pflichtbewusst und charmant. Beim ersten Treffen wirkt ihr auf manche Menschen noch etwas schüchtern – wenn ihr euch sicher fühlt, blüht ihr dafür umso mehr auf.

Zitrone:

Sauer macht lustig. Und das passt auch zu euch. Ihr habt immer Spaß, seid Unternehmens-hungrig und aufgeschlossen. Für Überraschungen seid ihr immer zu haben, außerdem ist euer Gerechtigkeitssinn besonders ausgeprägt.

Karamell:

Eigentlich seid ihr richtige Abenteurer, traut euch aber oft nicht so richtig loszulegen. Ihr wiegt euch lieber in Sicherheit und probiert nicht so gerne etwas Neues aus. Deshalb nächstes Mal, wenn euch was reizt: Einfach machen!

Joghurt:

Ihr seid wahre Genießer. Ihr mögt es pur und unbefangen, und das nicht nur beim Eis. In einer Beziehung gibt es für euch nichts als die eine große Liebe. Und habt ihr die erstmal gefunden, haltet ihr ein Leben lang an ihr fest.

Nuss:

Auch im Alltag seid ihr echt harte Nüsse. Ihr habt euren eigenen Kopf und lasst euch von keinem reinreden. Trotzdem seid ihr Familienmenschen und kümmert euch besonders aufopferungsvoll und geduldig um eure Liebsten.

Cookies-Eis:

Du bist ein richtiger Naturmensch. In deiner Freizeit fühlst du dich draußen an der frischen Luft am besten aufgehoben. Deine Freunde bauen auf dich und du hast für jeden immer einen guten Ratschlag.