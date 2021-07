Wasser abkochen in Unter- und Oberschleißheim

Die Bürger in Ober- und Unterschleißheim sollen weiterhin ihr Wasser abkochen. Durch einen Blitzeinschlag war am Sonntagabend der Strom im Wasserwerk ausgefallen, wodurch die Wasserpumpen stundenlang nicht gingen. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Keime in den Wasserleitungen entwickelt haben. Erste Laborergebnisse werden morgen erwartet. Bis dahin sollten die Bürger das Wasser vorsorglich abkochen, bevor es getrunken oder zum Kochen verwendet wird. Die Stadt Unterschleißheim eine Notfallhotline eingerichtet Tel. Nr.: 089 – 312 03 44 299