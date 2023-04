Das war viel Arbeit für die Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr in München. Stundenlang haben sie nach einem Rohrbruch in der Nacht auf Sonntag Wasser abgepumpt. Mitarbeiter einer Firma für Sicherheitstechnologie hatten den Schaden in der Nacht bemerkt, da ist das Wasser aber bereits durch vier Stockwerke gelaufen. Der Schaden geht laut Feuerwehr in die Millionen. Die Firma schätzt, dass sie erst ab Donnerstag zurück in den Normalbetrieb gehen kann.