Wasserversorgung im Landkreis Fürstenfeldbruck

Alle, die im Landkreis Fürstenfeldbruck ihr Leitungswasser von der Adelburggruppe bekommen, müssen die kommenden Tage immer wieder ohne fließend Wasser auskommen. Grund für die Versorgungsunterbrechungen ist der Anschluss einer Versorgungsleitung. In verschiedenen Bereichen kommt es dann sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch von 8 bis 16 Uhr kein Wasser mehr aus der Leitung.

Am Dienstag, 8. November, sind folgende Orte betroffen:

Hattenhofen, Haspelmoor, Loitershofen, Ostermoos und Peretshofen Schießstätte.

Am Mittwoch, dem 9. November, wird dann die Wasserversorgung in Längenmoos unterbrochen.