Wasserwacht-Tage im Fünfseenland

Wie schnell fährt eigentlich das Motorboot der Wasserwacht? An den Wasserwacht-Tagen hier im Fünfseenland könnt ihr hautnah miterleben, wie so ein Rettungseinsatz bei den Profis abläuft. Baderegeln werden euch genau erklärt, es gibt Erste Hilfe-Infos oder auch den ein oder anderen Funkspruch. Los geht’s morgen am Pilsensee, danach geht’s weiter am Starnberger See, dem Ammersee und dem Wörthsee. Hier findet ihr alle Daten und die Anmeldung:

1. August 2023

Wasserwachttag Pilsensee (Noch freie Plätze)

Station Campingplatz Pilsensee

Am Pilsensee 6 | 82229 Seefeld

12. August 2023

Wasserwachttag Starnberger See

Station Percha

Buzentaurweg | 82319 Starnberg Percha

19. August 2023

Wasserwachttag Ammersee (Noch freie Plätze)

Station Herrsching

Mühlfeld 8a | 82211 Herrsching

24. August 2023

Wasserwachttag Wörthsee (noch freie Plätze)

Station Steinebach

Seestraße 69 | 82237 Wörthsee

Jeder Wasserwachttag startet um 10.00 Uhr und endet um 15.30 Uhr und ist kostenlos für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Anmelden könnt ihr euch entweder telefonisch bis 17.30 Uhr bei der Tourist Info Starnberg: 08151 90 60 0 oder bis 20.00 Uhr per Mail: wasserregion@starnbergammersee.de