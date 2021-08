Wegen Festival in Kroatien: Inzidenz im Landkreis Dachau steigt auf über 40

Beim Blick auf die 7-Tage-Inzidenzen im TOP FM Land heute Morgen sticht vor allem ein Landkreis heraus. Nachdem die Inzidenz in Dachau bereits gestern von knapp 20 auf etwa 30 gestiegen war, liegt sie heute Morgen bei über 40 und damit deutlich über dem Schnitt der Region. Zumindest zum Teil ist der Anstieg wohl auf ein Festival auf der kroatischen Insel Pag zurückzuführen, sagt das Landratsamt. Aktuell sind mindestens zehn Fälle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bekannt, die das Virus von dort mitgebracht haben. Ob es sich bei dem Festival um einen Hotspot handle, werden die nächsten Tage zeigen, so das Landratsamt Dachau.

Auf TOP FM-Nachfrage teilte das Landratsamt mit, dass auch der heutige Anstieg auf das Festival in Kroatien zurückzuführen sei. Aktuell ermittle man Infizierte und mögliche Kontaktpersonen.

Das Landratsamt teilte gegenüber TOP FM mit: „Landrat Stefan Löwl verfolgt die Entwicklung mit Besorgnis, gerade auch mit Blick auf die Folgen hier im Landkreis. Die nun seit einigen Wochen wiedererlangten Freiheiten können – zumindest für Personen ohne Impfschutz – schnell wieder zu deutlichen Einschränkungen führen. Landrat Löwl appelliert daher gerade auch an die jüngeren Mitbürger:innen, sich auch im Urlaub an die Vorgaben zu halten und möglichst noch vor dem Urlaub einen Impfschutz zu erlangen.“

Die weiteren Werte für’s TOP FM-Land:

Stadt München 28,1

Lkr München 20,0

Lkr Landsberg 11,6

Lkr Starnberg 19,0

Lkr Fürstenfeldbruck 18,7

Lkr Dachau 40,7

Lkr Freising 31,1

Lkr Erding 27,5

Lkr Ebersberg 16,0