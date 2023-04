Wegen Klimaklebern: Autobahnen werden aufgefräst

Die Autobahnmeisterei Oberbayern will den Klimaklebern das Handwerk legen und in alle Autobahnen in Oberbayern flächendeckend Rillen fräsen. Laut Autobahnobermeister Franz Eder könne der Kleber durch die aufgeraute Oberfläche nicht mehr richtig haften. „So können auch Autofahrer in der ersten Reihe die Klimakleber einfach zu Seite ziehen, ohne jemanden zu verletzten, und direkt weiterfahren“, so Eder gegenüber Radio TOP FM.

Die Autobahnmeisterei sei dafür zuständig, dass der Verkehr auf den oberbayerischen Autobahnen fließe. Daher habe sie sich laut Eder mit Klebeexperten beraten, wie man dem „Problem mit den Klimaklebern“ Herr werden könne. Zusammen wurde der Plan mit den Rillen erarbeitet. Erste Tests seien erfolgreich gelaufen. Die Arbeiten sollen daher schon heute Nacht beginnen. Zunächst auf der A96 zwischen Gräfelfing und dem Autobahnende in München-Sendling. Für die Fräsarbeiten müsse jeweils nur eine Spur kurzzeitig gesperrt werden, die Autobahnobermeisterei erwartet daher keine Staus.

Nachteile für Autofahrer und Anwohner

Durch die Rillen sollen Staus aufgrund der Klimakleber verhindert werden, dafür werde aber die Lärmbelästigung steigen – sowohl in den Autos als auch für die Anwohner. „Im Kampf gegen die Klimakleber müssen wir alle zusammenrücken!“, so der Appell von Autobahnobermeister Eder an die Menschen in Oberbayern. Autofahrer sollten sich zudem aus Sicherheitsgründen an die Richtgeschwindigkeit halten. Eder empfiehlt im TOP FM Interview sogar nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, betont aber: „Deutschland ist ein freies Land, da darf natürlich jeder so schnell fahren, wie er will, solange es kein Tempolimit gibt.“

Die Autobahnmeisterei plant, ihre Fräsaktion auf allen Autobahnen in Oberbayern bis Ende des Monats abgeschlossen zu haben. Die Kosten schätzt Eder auf mehrere Millionen Euro. Da die Maßnahme dazu führen würden, dass viele Autofahrer langsamer fahren, bezeichnet er sie als Maßnahme für den Klimaschutz. Er plane deswegen, die Maßnahme durch den Klimaschutzfonds des Bundes fördern zu lassen.