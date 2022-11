Weihnachten im Schuhkarton in Germering

Liebe lässt sich einpacken. Unter diesem Motto startet auch dieses Jahr wieder die „Weihnachten im Schuhkarton“ Geschenkaktion. Weltweit werden die Päckchen dann an bedürftige Kinder und Familien verteilt. Dieses Jahr auch in die Ukraine. Und jeder kann mitmachen. Einfach einen Schuhkarton weihnachtlich gestalten, mit Kleidung, Spielsachen, Schulsachen oder Süßigkeiten füllen und abgeben. Vom 07. bis 14. November können die gepackten Schuhkartons in der Freien evangelischen Gemeinde am Bahnhofplatz 10 in Germering jeweils von 9:00-12:00 Uhr und von 14:00-16:00 Uhr abgegeben werden.

Alle Infos zu den Paketen:

Weihnachten im Schuhkarton – Samaritan’s Purse (die-samariter.org)