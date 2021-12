Weihnachtliches Hörspiel mit Ludwig und Sisi im Starnberger Schlossgarten

Besonders zu Weihnachten ist der Schlossgarten hier in Starnberg ein magischer Ort. Und jetzt wird er noch ein bisschen zauberhafter: Dafür sorgt nicht nur die weihnachtliche Beleuchtung, sondern ein neues Hörspiel. Am Eingang kann man sich das per QR-Code herunterladen und an neun Stationen im Schlosspark eine spannende Geschichte verfolgen. Man begleitet die Wittelsbacher bei der Weihnachtsfeier, darunter auch die 16-jährige spätere Kaiserin Sisi und der mit 18 Jahren noch junge bayerische König Ludwig. Noch bis zum 6. Januar kann man das Hörspiel im Schlossgarten erleben. Vorab herunterladen könnt ihr das Hörspiel hier.