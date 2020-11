Weihnachtsaktion im Landkreis Freising

Im Landkreis Freising heißt es auch an diesem Weihnachtsfest wieder: Geschenke für einsame Senioren. Nach zwei schönen Jahren zuvor dürfen sich auch in diesem Jahr bedürftige Senioren über Weihnachtspakete mit Nudeln, Rätselheften oder auch Plätzchen und Lebkuchen freuen. Die Weihnachtspackerl kann jeder der will bis spätestens 15. Dezember spenden.

Die Abgabe der Packerl:

■ Abgabeort 1: EDEKA Westerfeld, Moosburger Str. 25, 85406 Zolling

■ Abgabeort 2: Weinundbar, Am Lohmühlbach 16, 85356 Freising

■ Abgabeort 3: Rauschecker Dorfladen, Obere Dorfstraße 26, 85402 Kranzberg

■ Abgabeort 4: Hörhammer Maschinen, Oberreit 23, 85368 Moosburg

■ Abgabeort 5: Hörl Getränkefachmarkt, Am Wurzelgraben 6, 85419 Mauern

■ Abgabeort 6: Euroroute e.K. int. Spedition, Im Gries 16, 85414 Kirchdorf/Amper

Bei Fragen sind Alexandra Pöller und Vincent Kammerloher sind unter seniorenhilfe-freising@web.de erreichbar