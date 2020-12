Weihnachtshäuser leuchten wieder

Große Vorführungen mit Glühweinausschank fallen aus. Trotzdem leuchten einige Weihnachtshäuser in unserer Heimat auch dieses Jahr wieder hell auf. So das Haus von Manfred Artmann im Oberdinger Ortsteil Schwaig. Er hat ganze 15.000 Lichter an Haus, Bäumen und Büschen angebracht. Dazu gibt es noch eine bewegliche Nikolausschaukel sowie ein kleines Karrusell. Das Schwaiger Märchenhaus leuchtet bis Heiligabend immer von 16:30 bis 22:30 Uhr. Übrigens leuchten auch in Moosburg und Hohenlinden die Weihnachtshäuser wieder. In Olching bleibts hingegen dunkel.