Weihnachtsmarkt in der Dachauer Tafel

An vielen Orten in Oberbayern steht die Adventszeit ja auf der Kippe, immer mehr Weihnachtsmärkte werden abgesagt. Hier aus Dachau gibt es aber gute Nachrichten. Die Tafel macht einfach einen eigenen Weihnachtsmarkt in ihren Räumlichkeiten. Die sind frisch renoviert und werden gerade festlich geschmückt mit Lichterketten, Christbaumschmuck und Kerzen. Dort findet am Samstag dann nicht nur den Tafel-Flohmarkt statt, sondern auch ein großer Weihnachtsmarkt. Und das dann jeden Mittwoch und Samstag bis zum 22. Dezember.