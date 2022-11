Weihnachtsplätzchen: Die Klassiker

Zutaten:

• 200 g Butter

• 400 g Mehl

• 1 Prise Salz

• 50 g geriebene Haselnüsse

• 100 g Zucker

• 1 Päckchen Vanillezucker

• 3 Eigelbe

• ½ Tasse Marmelade wie beispielsweise Erdbeere

• ½ Tasse Puderzucker

• 1 Zitrone

Zubereitung:

Schritt 1: Teile die Butter in Stücken. Gebe sie in eine Schüssel und füge Mehl, Salz, Mandeln, Zucker und Eier hinzu. Rühre alle Zutaten mit einem Knethacken durch.

Schritt 2: Lasse den Teig für circa eine Stunde im Kühlschrank ruhen.

Schritt 3: Heize den Backofen auf 200 Grad Heißluft vor.

Schritt 4: Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus und steche Plätzchen und Ringe in gleicher Anzahl und Größe aus. Lege Plätzchen und Ringe auf ein Backblech und backe sie auf der mittleren Schiebeleiste circa zehn Minuten, bis sie goldgelb sind.

Schritt 5: Hebe die Plätzchen vorsichtig mit einem Messer vom Backblech und lasse sie auf einem Kuchengitter abkühlen.

Schritt 6: Presse die Zitrone aus und verrühre den Saft mit der Marmelade. Siebe die Ringe mit dem Puderzucker. Bestreiche die runden Plätzchen mit der Marmelade und setze jeweils einen Ring auf ein Plätzchen.