Weihnachtsstern und Amaryllis übersommern

Weihnachtsstern

Sobald die schönen leuchtend roten Blätter langsam gelb werden und abfallen, dann gönnt eurem Weihnachtsstern erstmal eine ordentliche Ruhepause. Also wenig gießen und ab März könnt ihr ihn sogar für ca. vier Wochen fast ganz trocken lassen.

Ab April solltet ihr die Pflanze dann aber umtopfen, wieder deutlich mehr wässern und alle 2 Wochen auch düngen – dann startet die Wachstumsphase. Zum Übersommern stellt ihr den Weihnachtsstern am besten an einen hellen Ort – und ab Mai kann er sogar nach draußen in den Garten, an einen zugfreien Platz, aber nicht in die pralle Sonne. Über den Sommer gilt dann: regelmäßig gießen und düngen.

Damit der Weihnachtsstern pünktlich zur Vorweihnachtszeit wieder blüht, sollte die Pflanze ab September gute 12 Stunden im Dunkeln stehen – am besten in einem abgedunkelten Raum. Oder ihr stülpt der Pflanze am späten Nachmittag einen Karton über. So bekommt euer Weihnachtsstern pünktlich zur Adventszeit wieder neue farbige Blätter.