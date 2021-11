Weihnachtswerkstätten im Freisinger Sebaldhaus öffnen

Was gibt es denn Schöneres, als zu Weihnachten selbst gebastelte Geschenke von den Kindern zu bekommen. Damit die Geschenke auch wirklich was werden, eröffnen hier im Freisinger Sebaldhaus jetzt die Weihnachtswerkstätten. Bis Weihnachten gibt es an jedem Nachmittag ab 15 Uhr verschiedene Werkstätten, wo die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Egal ob töpfern, schreinern oder auch mit Farbdrucken arbeiten, dank der Hilfe der Mitarbeiter sollte das Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall gelingen.