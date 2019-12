In den Weihnachtsferien rechnet der Flughafen München mit mehr als 1,6 Millionen Passagieren. Demnach seien rund 15000 Flüge in München angemeldet. Am häufigsten starten Flugzeuge von dort in Richtung Italien, Spanien und Frankreich. Die Weihnachtsferien beginnen Ende dieser Woche, die Schüler haben dann bis einschließlich 6. Januar frei.