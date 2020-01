In den letzten Tagen heißt es wieder „Vorsicht vor falschen Polizisten am Telefon“ – nach München und dem Landkreis Fürstenfeldbruck gab es jetzt auch vermehrt Anrufe im Umkreis von Freising. Und man kann anscheinend nicht oft genug warnen. In Ebersberg wurde einer 80-Jährigen ihr komplettes Erspartes abgeknüpft. Dabei geht es um einen Sparvertrag im mittleren sechsstelligen Bereich.