Welche Rechte gelten für Fluggäste

Chaos an Flughäfen sind wir ja mittlerweile fast schon gewöhnt. Was Passagiere tun können, wenn es zu Problemen mit dem Flug kommt, zeigt die Liste:

Umbuchen oder Geld zurück

Wenn der Flug mehr als 2 Wochen vor dem Abflug annuliert wird, haben Passagiere das Recht auf eine Umbuchung oder auf eine Rückerstattung des Preises. Wenn die Airline versucht, das Ticket auf einen anderen Flug umzubuchen, kann der Kunde das Angebot annehmen, muss es aber nicht.

Wenn der Flug weniger als 2 Wochen im Voraus storniert wird, hat man ebenfalls Anspruch auf Umbuchung oder Erstattung des Preises. Außerdem kommt noch eine Entschädigung dazu. Das kann zwischen 250 und 600 Euro sein.

Aufpreis zurückverlangen

Will man doch unbedingt an sein Reiseziel und die Airline bietet keine Alternative an, kann man sich selbst nach Flügen umschauen. Sollte das neue Ticket viel teurer sein, kann man die Differenz von der Fluggesellschaft zurückfordern.

Bei Verspätungen

Hier gelten auch die Entschädigungen. Außerdem kann man Leistungen wie Essen und Getränke in Anspruch nehmen oder wenn es über viele Stunden geht auch die Hotelübernachtung einfordern. Eine Ausnahme gibt es: Bei „höherer Gewalt“, also wenn die Schuld nicht bei der Airline liegt, zum Beispiel bei Gewitter, gelten die Entschädigungen nicht.

Wichtig ist, so schnell wie möglich bei der Airline zu reklamieren und nicht zu lange zu warten. Auch hilft es immer Fotos zu machen oder Probleme zu dokumentieren und aufzuschreiben.