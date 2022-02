Wellness-Kurzurlaub für 2 zum Valentinstag

Wir möchten Euch zum Valentinstag verwöhnen. Deswegen schenken wir Euch eine Übernachtung für 2 Personen in der Yacht Kabine im Hotel Victory, samt Frühstück und Tageskarte für die Therme Erding. Den Gutschein müsst ihr nicht zum Valentinstag einlösen, sondern könnt euch das perfekte Wochenende dafür aussuchen. Also überrascht eure Liebste oder euren Liebsten mit diesem Wellness-Kurzurlaub. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist uns zu schreiben, was eure Liebe so besonders macht. Dafür habt ihr bis Montag, 14.02.22 um 07 Uhr Zeit. Denn kurz nach 7 sieben wird der glückliche Gewinner ausgelost und von unserem Morgenmoderator Maxi Auer live in der Show angerufen. Also schreibt uns gleich eure Liebesgeschichte und meldet euch an.