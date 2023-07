Knopfaugen, Streifen und winzige Hände: Der kleine Baumschläfer ist auch hier in Landsberg so selten, dass er in Bayern schon auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten steht. Jetzt soll das eine Aktion vom Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ändern: Wer einen Baumschläfer im Garten entdeckt, der soll fix ein Foto machen und einschicken. Damit wir mehr über die kleinen Nager herausfinden können. Wie ihr die Fotos hochladen könnt, findet ihr hier.